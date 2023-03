Ucraina: Zelensky, 'risposta militare e legale dopo attacco a Zaporizhzhia' (Di venerdì 3 marzo 2023) Kiev, 3 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha promesso una "risposta militare e legale" all'attacco della Russia alla città orientale di Zaporizhzhia, che ieri ha ucciso almeno quattro persone. "Il brutale attacco missilistico della Russia su Zaporizhzhia dovrà affrontare la nostra risposta militare e legale. L'occupante sentirà inevitabilmente la nostra forza", ha detto, prima di aggiungere che le autorità russe conosceranno "la forza della giustizia in ogni significato della parola". Zelensky ha ringraziato gli operatori delle squadre di ricerca e soccorso che si sono prodigati per cercare i superstiti nell'edificio colpito, che è stato ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 3 marzo 2023) Kiev, 3 mar. (Adnkronos/Dpa/Europa Press) - Il presidente ucraino Volodymyrha promesso una "" all'della Russia alla città orientale di, che ieri ha ucciso almeno quattro persone. "Il brutalemissilistico della Russia sudovrà affrontare la nostra. L'occupante sentirà inevitabilmente la nostra forza", ha detto, prima di aggiungere che le autorità russe conosceranno "la forza della giustizia in ogni significato della parola".ha ringraziato gli operatori delle squadre di ricerca e soccorso che si sono prodigati per cercare i superstiti nell'edificio colpito, che è stato ...

