Ucraina ultime notizie. Usa annunciano nuove forniture di armi da 400 mln $. Kiev, intensi combattimenti dentro e intorno a Bakhmut (Di venerdì 3 marzo 2023) Il miliardario Oleg Deripaska ha dichiarato che la Russia potrebbe trovare le sue casse vuote nel 2024 e ha bisogno di investimenti da parte di Paesi “amici” per spezzare la morsa delle sanzioni sull’economia. A 110 chilometri da Mosca si è registrata ieri sera una forte esplosione: tra le ipotesi, l’abbattimento di un drone nemico, ma nessun frammento è stato ancora trovato. I ministri degli Esteri del cosiddetto gruppo Quad hanno denunciato come inaccettabile la minaccia della Russia di utilizzare armi nucleari nella guerra in Ucraina. È previsto alle 14 ora di Washington, le 20 in Italia, l’incontro alla Casa Bianca tra Joe Biden e il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 3 marzo 2023) Il miliardario Oleg Deripaska ha dichiarato che la Russia potrebbe trovare le sue casse vuote nel 2024 e ha bisogno di investimenti da parte di Paesi “amici” per spezzare la morsa delle sanzioni sull’economia. A 110 chilometri da Mosca si è registrata ieri sera una forte esplosione: tra le ipotesi, l’abbattimento di un drone nemico, ma nessun frammento è stato ancora trovato. I ministri degli Esteri del cosiddetto gruppo Quad hanno denunciato come inaccettabile la minaccia della Russia di utilizzarenucleari nella guerra in. È previsto alle 14 ora di Washington, le 20 in Italia, l’incontro alla Casa Bianca tra Joe Biden e il cancelliere tedesco Olaf Scholz.

