Ucraina ultime notizie. Biden incontra Scholz alla Casa Bianca: «Usa e Germania di pari passo». Kiev, intensi combattimenti dentro e intorno a Bakhmut (Di venerdì 3 marzo 2023) Infuria la battaglia a Bakhmut, ormai quasi completamente circondata, con l'esercito ucraino orientato al ritiro. Secondo i russi, la città è ormai circondata e gli ucraini sono pronti al ritiro. Mosca accusa: “Gli attacchi a Bryansk condotti con armi Nato, gli Usa indicano gli obiettivi da bombardare”. Kiev afferma che quasi 10mila soldati russi si sono arresi tramite il progetto “Voglio vivere” lanciato a settembre dall’intelligence: una linea telefonica che consente ai russi di consegnare volontariamente se stessi o le loro unità all’esercito ucraino. Il presidente americano Biden riceve il cancelliere tedesco Scholz e annuncia l’invio di altri 400 milioni di dollari di armi usa a Kiev. Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 3 marzo 2023) Infuria la battaglia a, ormai quasi completamente circondata, con l'esercito ucraino orientato al ritiro. Secondo i russi, la città è ormai circondata e gli ucraini sono pronti al ritiro. Mosca accusa: “Gli attacchi a Bryansk condotti con armi Nato, gli Usa indicano gli obiettivi da bombardare”.afferma che quasi 10mila soldati russi si sono arresi tramite il progetto “Voglio vivere” lanciato a settembre dall’intelligence: una linea telefonica che consente ai russi di consegnare volontariamente se stessi o le loro unità all’esercito ucraino. Il presidente americanoriceve il cancelliere tedescoe annuncia l’invio di altri 400 milioni di dollari di armi usa a

