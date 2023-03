Ucraina, trincea allagata: soldato si tuffa per recuperare munizioni – Video (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – La trincea è completamente allagata, la temperatura è ancora rigida, come mostra il ghiaccio ampiamente presente. Bisogna però recuperare le munizioni e il soldato ucraino non esita a tuffarsi nella sgradevole piscina invernale, tra le risate dei commilitoni. Missione compiuta. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – Laè completamente, la temperatura è ancora rigida, come mostra il ghiaccio ampiamente presente. Bisogna peròlee ilucraino non esita arsi nella sgradevole piscina invernale, tra le risate dei commilitoni. Missione compiuta. L'articolo proviene da Italia Sera.

