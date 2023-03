(Di venerdì 3 marzo 2023) - Dopo settimane di furiosi combattimenti i russi hanno piegato la resistenzae ora invitano bambini e anziani ad evacuare rapidamente la città. Per ora la spazio per la diplomazia è ...

Ucraina, sembra alle battute finali la battaglia per il controllo di Bakhmut TGLA7

Dopo settimane di furiosi combattimenti i russi hanno piegato la resistenza ucraina e ora invitano bambini e anziani ad evacuare rapidamente la città. Per ora la spazio per la diplomazia è minimo ...La stessa guerra in Ucraina - sostiene George Yeo - è una cartina al tornasole ... il dialogo e la cooperazione devono estendersi oltre la comfort zone dei paesi democratici», sembrano dargli ragione.