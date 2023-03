Ucraina-Russia, Usa: nuove armi per Kiev, l’annuncio (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – Nuovo pacchetto di armi dagli Stati Uniti all’Ucraina. La Casa Bianca annuncerà un’altra fornitura nella giornata di venerdì, quando il presidente Joe Biden riceverà il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Lo ha annunciato incontrerà il presidente Joe Biden, secondo John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca “E’ in arrivo un altro pacchetto di aiuti che includeranno principalmente munizioni di cui gli ucraini avranno bisogno per i sistemi che già hanno, come gli Himars”, ha detto Kirby, senza indicare il valore della fornitura. Biden e Scholz, ha aggiunto, discuteranno “ulteriore supporto per l’Ucraina”. BLINKEN-LAVROV – A margine della riunione dei ministri degli Esteri del G20 a Nuova Delhi va in scena il primo incontro, seppur breve, tra il segretario di Stato americano Antony ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – Nuovo pacchetto didagli Stati Uniti all’. La Casa Bianca annuncerà un’altra fornitura nella giornata di venerdì, quando il presidente Joe Biden riceverà il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Lo ha annunciato incontrerà il presidente Joe Biden, secondo John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca “E’ in arrivo un altro pacchetto di aiuti che includeranno principalmente munizioni di cui gli ucraini avranno bisogno per i sistemi che già hanno, come gli Himars”, ha detto Kirby, senza indicare il valore della fornitura. Biden e Scholz, ha aggiunto, discuteranno “ulteriore supporto per l’”. BLINKEN-LAVROV – A margine della riunione dei ministri degli Esteri del G20 a Nuova Delhi va in scena il primo incontro, seppur breve, tra il segretario di Stato americano Antony ...

