Ucraina-Russia | Usa | nuove armi per Kiev | l’annuncio

(Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – Nuovo pacchetto didagli Stati Uniti all’. La Casa Bianca annuncerà un’altra fornitura nella giornata di venerdì, quando il presidente Joe Biden riceverà il cancelliere tedesco Olaf Scholz. Lo ha annunciato incontrerà il presidente Joe Biden, secondo John Kirby, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca “E’ in arrivo un altro pacchetto di aiuti che includeranno principalmente munizioni di cui gli ucraini avranno bisogno per i sistemi che già hanno, come gli Himars”, ha detto Kirby, senza indicare il valore della fornitura. Biden e Scholz, ha aggiunto, discuteranno “ulteriore supporto per l’”. BLINKEN-LAVROV – A margine della riunione dei ministri degli Esteri del G20 a Nuova Delhi va in scena il primo incontro, seppur breve, tra il segretario di Stato americano Antony Blinken ...

"L'India può facilitare facilitare la strada per una pace giusta in. Modi condivide l'auspicio e sa che l'Italia dà pieno sostegno a Kiev", ha detto. Sempre a New Delhie Cina spaccano ...... " Non abbiamo una forza armata in grado di difenderci da un aggressore come la. L'esercito ...dall'inizio del suo mandato assicurando l'invio di una decina di Leopard 2 richiesti dall'. ......ha posto la domanda e coloro che hanno risposto riflettono semplicemente la nuova realtà... ad esempio, può annunciare che raccoglie materiale solo da donatori che non hanno parenti in. ...

Raid su Zaporizhzhia, 3 morti. Blinken vede Lavrov al G20: "Fermare un'aggressione ingiusta" - Esplosione in aria a 110 km da Mosca - Esplosione in aria a 110 km da Mosca RaiNews

Blinken ha ribadito a Lavrov che gli Stati Uniti continueranno a sostenere l’Ucraina nella sua difesa contro la Russia “per tutto il tempo necessario”. LO SCENARIO – Le nuove armi verranno utilizzate ...Gli attacchi dell'Ucraina con droni contro le basi aeree strategiche russe non sarebbero stati possibili senza l'aiuto degli Stati Uniti. Lo ha affermato il viceministro degli Esteri russo Serghei Rya ...