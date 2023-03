Ucraina-Russia | cosa succede a Bakhmut

Leggi su italiasera

(Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – Le forze russe hanno fatto saltare in aria durante la notte un ponte chiave che collegava la città assediata dial vicino villaggio di Khromove. Lo hanno riferito alla Cnn fonti della polizia della regione di Donetsk, aggiungendo di augurarsi di riparare il ponte nei prossimi giorni poiché “è un’arteria vitale sia per i civili che per rifornimenti come le munizioni”. Il ponte è anche la principale via di collegamento daalla città di Chasiv Yar nel Donetsk, dove i militari ucraini possono ancora accedere attraverso strade sterrate e campi. Nelle ultime 24 ore, le forze russe hanno lanciato attacchi missilistici sia su Chasiv Yar – situata a soli 5 chilometri a ovest di– che su Zaporizhzhia. Le forze russe continuano quindi l’offensiva mentre le forze ucraine cercano di respingere gli attacchi ...