Ucraina | questione di ore | Bakhmut sta per cadere

(Di venerdì 3 marzo 2023) - La città è ormai circondata e isolata dalle forze russe che hanno fatto esplodere un ponte cruciale per i rifornimenti. Il capo della Wagner avverte Zelensky di portare via i ...

- La città è ormai circondata e isolata dalle forze russe che hanno fatto esplodere un ponte cruciale per i rifornimenti. Il capo della Wagner avverte Zelensky di portare via i ...Il colloquio dovrebbe durare un'ora, ma ovviamente la Casa Bianca non ha messo un limite e sarà incentrato principalmente sull'. Anche se non è escluso che lapossa incrociare altre ...... su cui vige una sostanziale uniformità di vedute, e l'aumento del costo della vita, entrambi inevitabilmente legati alla guerra in. A ciò si aggiunge larelativa alla gestione dei ...

Elly Schlein non ha mai nascosto il suo pacifismo ma sulla guerra in Ucraina, specie per la questione della fornitura di armi, il sentore è che la posizione del Pd non cambierà.