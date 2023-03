Ucraina, Prigozhin, " Militari Wagner sono nel centro di Bakhmut". (Di venerdì 3 marzo 2023) Yevgeny Prigozhin, il capo dei mercenari Wagner, ha condiviso un video su Telegram che secondo lui mostrerebbe i suoi combattenti nella citta' di Bakhmut. Nelle immagini si vedono uomini in uniforme ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 marzo 2023) Yevgeny, il capo dei mercenari, ha condiviso un video su Telegram che secondo lui mostrerebbe i suoi combattenti nella citta' di. Nelle immagini si vedono uomini in uniforme ...

