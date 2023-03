Ucraina | Orban | ' Capisco Putin ma rifiuto quello che sta facendo'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Giorgiolaporta : L’#Ucraina non è una democrazia, #Zelensky ha messo fuori legge come #Putin gli 11 partiti di opposizione e a confr… - paoloferrarelli : RT @TMassimo6: #Orban: «La Russia ha attaccato l'Ucraina un anno fa. Da allora morirono centinaia di migliaia. La maggior parte dell'UE è s… - globalistIT : - marsion65 : RT @TMassimo6: #Orban: «La Russia ha attaccato l'Ucraina un anno fa. Da allora morirono centinaia di migliaia. La maggior parte dell'UE è s… - Luigiei40 : RT @TMassimo6: #Orban: «La Russia ha attaccato l'Ucraina un anno fa. Da allora morirono centinaia di migliaia. La maggior parte dell'UE è s… -

Viktor, premier ungherese e molto vicino a Vladimir Putin, ha affermato di comprendere le argomentazioni del presidente russo ma respinge le sue azioni nei confronti dell'. In un'intervista con ...Il primo ministro ungherese Viktorha affermato di comprendere le argomentazioni del presidente russo Vladimir Putin, ma respinge le sue azioni nei confronti dell'. In un'intervista con il giornale svizzero Die Weltwoche, ...Continuamente accusato di essere filo russo e traditore della NATO,ieri alla TV nazionale ha chiarito la sua posizione verso l'. 'Rispettiamo e aiutiamo gli ucraini. C'è una cosa che ...

Ucraina: Orban, 'comprendo preoccupazioni di Putin, ma respingo ...

Ucraina, Viktor Orban: «Il problema di Putin sono le basi missilistiche Usa, già create in Romania e Polonia, così come la potenziale espansione della Nato in Ucraina e Georgia. Lo capisco ma rifiuto ...Un nuovo piano da 400 milioni è in arrivo da Washington a Kiev per contrastare l'invasione russa. Ultimi aggiornamenti dalla guerra in Ucraina ...