Ucraina, nuovi aiuti Usa per 400 milioni. Biden vede Scholz (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – Avrà un valore di circa 400 milioni di dollari il nuovo pacchetto di aiuti americani all’Ucraina che verrà annunciato oggi in occasione della visita del cancelliere tedesco Olaf Scholz alla Casa Bianca. Il pacchetto includerà munizioni per lanciarazzi Himars e diversi sistemi di artiglieria. Comprenderà anche per la prima volta veicoli gettaponte corazzati, progettati per posare ponti o passerelle relativamente piccoli attraverso fossati. Questi aiuti arriveranno dagli stock posti sotto la Presidential Drawdown Authority (PDA), il che significa che le armi e le attrezzature possono arrivare rapidamente in Ucraina. Con il pacchetto che verrà annunciato oggi, gli Stati Uniti avranno impegnato più di 32 miliardi di dollari in Ucraina dall’inizio della ... Leggi su italiasera (Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – Avrà un valore di circa 400di dollari il nuovo pacchetto diamericani all’che verrà annunciato oggi in occasione della visita del cancelliere tedesco Olafalla Casa Bianca. Il pacchetto includerà munizioni per lanciarazzi Himars e diversi sistemi di artiglieria. Comprenderà anche per la prima volta veicoli gettaponte corazzati, progettati per posare ponti o passerelle relativamente piccoli attraverso fossati. Questiarriveranno dagli stock posti sotto la Presidential Drawdown Authority (PDA), il che significa che le armi e le attrezzature possono arrivare rapidamente in. Con il pacchetto che verrà annunciato oggi, gli Stati Uniti avranno impegnato più di 32 miliardi di dollari indall’inizio della ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Ucraina, nuovi aiuti Usa per 400 milioni. Biden vede Scholz: (Adnkronos) - Il pacchetto includerà munizioni per lan… - News24_it : Ucraina, nuovi aiuti Usa per 400 milioni. Biden vede Scholz - Valery4029 : RT @lvogruppo: La battaglia per Bakhmut infuria '24 ore su 24'; gli Stati Uniti preparano 400 milioni di dollari di nuovi aiuti in armi per… - SystemOfDrTarr : @mannuk63 @kuringeru @Agenzia_Ansa Purtroppo la mancanza di apertura agli stati ex sovietici ha di fatto cancellato… - SoniaLaVera : RT @lvogruppo: La battaglia per Bakhmut infuria '24 ore su 24'; gli Stati Uniti preparano 400 milioni di dollari di nuovi aiuti in armi per… -