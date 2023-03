Ucraina | il Quad | ' Inaccettabile la minaccia della Russia di usare armi nucleari'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - TV7Benevento : Ucraina: Gruppo Quad, 'minacce di guerra nucleare di Putin inaccettabili' - - AGCsegreteria : FILIPPINE. Manila potrebbe sostituire Nuova Delhi nel Quad #agcnews #filippine #quad #russia #india #ucraina… - AlbaneseAl : FILIPPINE. Manila potrebbe sostituire Nuova Delhi nel Quad #agcnews #filippine #quad #russia #india #ucraina… - pka71 : FILIPPINE. Manila potrebbe sostituire Nuova Delhi nel Quad #agcnews #filippine #quad #russia #india #ucraina… -

Un comunicato fermo: i ministri degli Esteri del cosiddetto gruppohanno denunciato la minaccia della Russia di usare armi nucleari nella guerra income inaccettabile, secondo una dichiarazione rilasciata dopo una riunione di venerdì. I ministri hanno ...Infine, i ministri delsi impegnano a continuare a 'discutere la nostra risposta al conflitto ine all'immensa sofferenza umana che sta causando, concordando riguardo l'inammissibilità ...I ministri degli Esteri del cosiddetto gruppohanno denunciato come inaccettabile la minaccia della Russia di utilizzare armi nucleari nella guerra in, secondo una dichiarazione rilasciata dopo un incontro di ieri. I ministri del ...

Ucraina: Gruppo Quad, 'minacce di guerra nucleare di Putin ... Gazzetta di Reggio

Il Quad raggruppa India, Australia, Giappone e Stati Uniti. Ha uno sguardo rivolto soprattutto a Oriente. Ma non solo ...Il Quad raggruppa India, Australia, Giappone e Stati Uniti Il cancelliere tedesco Olaf Scholz sarà in visita oggi alla Casa Bianca per un incontro privato con il presidente Joe Biden. Lo ha riferito i ...