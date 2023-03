(Di venerdì 3 marzo 2023) Londra, 3 mar. (Adnkronos) - La Russia ha presentato il suodiattiva Arena-E (APS) per veicoli corazzati in una recente fiera internazionale delle armi, ma non ci sono prove del suo uso su attrezzature russe in. Lo ha riferito il ministero della Difesa britannico su Twitter, spiegando che "ciò è probabilmente dovuto all'incapacità dell'industria russa di produrre sistemi ad alta tecnologia su larga scala, un problema aggravato dall'effetto delle sanzioni internazionali". "promuove il suodi difesa - prosegue l'intelligence di Londra - affermando che sconfigge le minacce più pericolose per i veicoli blindati. Ma nel frattempo - sottolinea - la Russia ha perso oltre 5mila veicoli corazzati da combattimento indall'inizio della guerra".

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : UCRAINA | Nel Mar Nero 5 portaerei russe con missili Kalibr. Secondo il Comando della Marina ucraina, Mosca dispon… - MarcoFattorini : Le perdite di soldati russi in Ucraina hanno superato le perdite totali di tutte le guerre in cui è stato coinvolto… - Agenzia_Ansa : 'Gli attacchi dell'Ucraina con droni contro le basi aeree strategiche russe non sarebbero stati possibili senza l'a… - TV7Benevento : Ucraina: Gb, 'Mosca pubblicizza sistema protezione tank ma non è in grado di produrlo' - - MenegazziMarina : RT @LBasemi: ?? Gli sforzi diplomatici della Russia hanno dato risultati: molti Paesi hanno rifiutato di condividere il punto di vista occid… -

Però non c'è molto altro da segnalare, sul piano dei progressi verso una soluzione della guerra in, dopo il colloquio di ieri fra Tony Blinken e Sergei Lavrov, a margine del G20 dei ministri ......sia comprensibile come difesa contro possibili ingerenze di, essa solleva preoccupazioni riguardo al processo democratico e allo stato di diritto e potrebbe risultare problematica per l'......milioni Gli Stati Uniti annunceranno tra poche ore un nuovo pacchetto di aiuti militari all',... Prosegue la battaglia per Bakhmut mentre ieri sera a 110 chilometri dasi è registrata una ...

La guerra in Ucraina giunge al 373esimo giorno. È stata dichiarata un'allerta antiaerea in tutto il Paese. A Kherson i raid hanno provocato morti e feriti, mentre è stato segnalato il decollo di un Mi ...Il dottor Duda guida un manipolo di volontari: «Svolgiamo il nostro lavoro gratuitamente rischiando in prima persona» ...