Ucraina | forze russe fanno saltare ponte chiave di Bakhmut

(Di venerdì 3 marzo 2023) Kiev, 3 mar. (Adnkronos) - Lehanno fattoin aria durante la notte unche collegava la città assediata dial vicino villaggio di Khromove. Lo hanno riferito alla Cnn fonti della polizia della regione di Donetsk, aggiungendo di augurarsi di riparare ilnei prossimi giorni poiché "è un'arteria vitale sia per i civili che per rifornimenti come le munizioni". Ilè anche la principale via di collegamento daalla città di Chasiv Yar, dove i militari ucraini possono ancora accedere attraverso strade sterrate e campi.

Fiori in memoria di Boris #Nemtsov sul ponte all'ombra del Cremlino dove fu assassinato esattamente otto anni fa. Nell'ultimo anno le forze russe hanno portato 802 attacchi certificati a strutture sanitarie in Ucraina, causando... A Bakhmut le forze di Kiev resistono. Al #GR1 parla il governatore del Donetsk. La sua famiglia è stata di... Nel 2014 l'Ucraina ha iniziato la guerra contro il suo stesso popolo. Da allora i civili del Donbass vivono sotto…

Ucraina ultime notizie. Forze russe all’assalto di Bakhmut, ucraini provano a respingerli Il Sole 24 ORE

La guerra in Ucraina sarà oggi al centro dei lavori del G20 di Nuova Delhi, che vedrà per la prima volta Blinken e Lavrov nella stessa stanza dal vertice dello stesso formato di ...La “guerra” è cominciata il 25 febbraio nel cielo di Castres. I francesi la chiamano “Piccola Venezia” per i canali che forma l’Agout. Il 25 febbraio il cielo ...