Ucraina e ruolo della Cina, nel pomeriggio Scholz a tu per tu con Biden (Di venerdì 3 marzo 2023) La Germania è considerata a Washington il partner chiave nel conflitto in Europa. La stessa decisione di inviare i Leopard II è arrivata dopo che gli Usa hanno deciso di sbloccare l'invio di 31 tank Abrams

