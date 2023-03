Ucraina | decolla Mig russo | scatta allarme aereo in tutto il Paese

(Di venerdì 3 marzo 2023) Kiev, 3 mar. (Adnkronos) - E' stato annunciato alle 9 di questa mattina unin tutta l', dopo il decollo, segnalato da gruppi di monitoraggio, di un MiG-31K dell'aeronautica russa in grado di trasportare il missile ipersonico Kinzhal. A Kiev e in tutte le regioni dell'è stato lanciato un avvertimento sul possibile pericolo e le autorità raccomandano ai cittadini di mettersi al riparo. Ieri, la portavoce del Centro stampa di coordinamento unito delle forze di difesa dell'meridionale, Nataliya Gumenyuk, ha affermato che la Russia è attualmente alla ricerca di nuove tattiche per gli attacchi contro l'

