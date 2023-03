Ucraina: caso Kara - Murza, sanzioni Usa a magistrati russi (Di venerdì 3 marzo 2023) Gli Usa hanno imposto sanzioni a tre magistrati russi accusati di gravi violazioni dei diritti umani contro l'oppositore russo Vladimir Kara - Murza, arrestato l'anno scorso dopo che aveva parlato ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 marzo 2023) Gli Usa hanno impostoa treaccusati di gravi violazioni dei diritti umani contro l'oppositore russo Vladimir, arrestato l'anno scorso dopo che aveva parlato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Santoro: “Dall’aiuto all’Ucraina a difendersi siamo passati alla guerra satellitare e a missili sempre più efficaci… - GiovaQuez : Tajani: 'Non siamo in guerra con la Russia, stiamo mandando in Ucraina armi difensive come una specie di razzi che… - iconanews : Ucraina: caso Kara-Murza, sanzioni Usa a magistrati russi - pazzia53 : RT @enricofromitaly: ???? Brava #SaraReginella spiegaci come sta funzionando l’ipnosi dei pecoroni filo Sky calcio, Amici, Il GF vip, Netflix… - RA_LoriDue : RT @enricofromitaly: ???? Brava #SaraReginella spiegaci come sta funzionando l’ipnosi dei pecoroni filo Sky calcio, Amici, Il GF vip, Netflix… -