Ucciso in una lite, fermato figlio padrona di casa vittima (Di venerdì 3 marzo 2023) Ci sarebbe una questione di bollette non pagate all'origine della lite che ieri sera è culminata in omicidio alla cascina Montericco, nelle campagna di Mortara (Pavia). Un figlio della proprietaria ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 marzo 2023) Ci sarebbe una questione di bollette non pagate all'origine dellache ieri sera è culminata in omicidio alla cascina Montericco, nelle campagna di Mortara (Pavia). Undella proprietaria ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... enpaonlus : Le Istituzioni non dicono una sola parola di condanna per chi ha ucciso il lupo. indifferenza? Compiacenza? ENPA ch… - MarcoFattorini : Due anni fa l’ambasciatore Luca Attanasio veniva ucciso in un attentato in Congo. Esempio silenzioso e concreto di… - FratellidItalia : ?? Questa mattina, una delegazione di Fratelli d’Italia ha deposto una nuova corona d’alloro in memoria di Paolo Di… - stefaniacuc : Perché Pasolini andò all'idroscalo di Ostia dove fu ucciso quella notte del 2 novembre 1975? Voleva indietro le… - ngiocoli : RT @paolobucci68: aggredito e ucciso a Mosca uno degli inventori del vaccino #SPUTNIK L'attacco è avvenuto il 2 marzo in un condominio in v… -