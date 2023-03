Uccise di botte il nonno | 15enne ritenuto incapace di intendere al momento del delitto

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 3 marzo 2023) Chieti - Eradie volere aldel fatto a causa dei problemi psichiatrici di cui soffre, ildi Bucchianico che l'8 luglio del 2022in casa il, di 78 anni, colpendolo dentro casa con pugni, calci, sedie e un aspirapolvere. È quanto emerge dalla perizia redatta da Simona Ceccoli, psichiatra, il perito incaricato dal giudice del Tribunale per i minorenni di L'Aquila. Dalla perizia emerge anche che il ragazzo ha la capacità di stare in giudizio ed è socialmente pericoloso. Il difensore, l'avvocato Roberto Di Loreto, che a questo punto chiederà di farlo entrare in una comunità terapeutica, aveva chiesto e ottenuto per il suo assistito, il processo con il rito abbreviato condizionato proprio alla perizia sulla capacità di ...