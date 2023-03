Uccide il fratello durante una lite nel Nuorese (Di venerdì 3 marzo 2023) Un allevatore è stato ucciso dal fratello, al culmine di una lite avvenuta nell'azienda di famiglia nelle campagne di Bitti, in provincia di Nuoro. Secondo le prime notizie, l'uomo sarebbe stato ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 3 marzo 2023) Un allevatore è stato ucciso dal, al culmine di unaavvenuta nell'azienda di famiglia nelle campagne di Bitti, in provincia di Nuoro. Secondo le prime notizie, l'uomo sarebbe stato ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AnsaSardegna : Uccide il fratello durante una lite nel Nuorese. Omicida si sarebbe già consegnato ai carabinieri di Bitti #ANSA - UnioneSarda : #Sardegna - #Bitti, allevatore uccide il fratello durante un litigio - GVUCCILOU : comunque secondo me la cosa di filippo che uccide ciro e non se ne parla più e un buco di trama e basta cioè dai ro… - gioosw : @sempre_f3de Ad esempio Totó che vuole uccidere Carmine ma uccide Nina, Rosa che é bloccata perché è convinta che C… - EremitaStefano : @GrandeFratello @RosannaRipari uccide la figlia per adottare la fiordalisi lei che dice che il padre e ' vivo e la… -