Uccide il fratello a colpi di martello | l' omicidio al culmine di una lite nell' azienda di famiglia

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... news_mondo_h24 : Uccide il fratello a colpi di mazza - MassimoChiaram7 : RT @fattoquotidiano: Nuoro, uccide il fratello a colpi di martello dopo una lite nell’azienda di famiglia - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Uccide il fratello durante una lite nell'azienda di famiglia nelle campagne di Bitti, in provinc… - fattoquotidiano : Nuoro, uccide il fratello a colpi di martello dopo una lite nell’azienda di famiglia - larampait : Uccide il #fratello durante una #lite -

Ha ucciso ila colpi di martello e poi si è costituito ai carabinieri . L'omicidio è avvenuto all'alba nelle campagne di Bitti, in provincia di Nuoro. Il minore tra i due, Giuseppe Pittalis, 55 anni, ha ...Secondo le prime notizie, l'uomo sarebbe stato ucciso a colpi di mazza, dopo un'accesa discussione, ed il, dopo l'omicidio, si sarebbe già costituito ai carabinieri del paese. .Una lite tra fratelli nell'azienda di famiglia è finita in tragedia nelle campagne di Bitti, in provincia di Nuoro . Il minore tra i due, Giuseppe Pittalis , 55 anni, ha ucciso ilGiorgio , 61 anni, a martellate. Dopo l' omicidio , avvenuto al culmine di un'accesa discussione, l'uomo si è immediatamente costituito ai carabinieri del paese. Accoltellato in strada ...

Bitti (Nuoro), uccide il fratello a colpi di mazza e si costituisce TGCOM

Antonio Calò e la moglie Caterina Martucci sono stati trovati morti nel loro casolare a Serranova, frazione di Carovigno (Brindisi) ...Ha ucciso il fratello a colpi di martello e poi si è costituito ai carabinieri. L’omicidio è avvenuto all’alba nelle campagne di Bitti, in provincia di Nuoro. Il minore tra i due, Giuseppe Pittalis, ...