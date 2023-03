Ex autistae ora segretario generale del sindacato App Drivers & Couries, James Farrar è stato tra ia prestare soccorso al rider: "Siamo diventati desensibilizzati e questo fa parte dell'...Senza dubbio uno deiaspetti da tenere in considerazione è la risoluzione dell'immagine: oggi ... il tassista o lavora per. Grazie all'alta risoluzione di ripresa e alla tecnologia HDR ...In tutti e due i brani Hong Park metterà in luce le sue certe capacità virtuosistiche ed interpretative per dare voce e luce a questi due brani deianni del Novecento ormai entrati a ragione ...

Uber, i primi 10 anni in Italia WIRED Italia

Dopo 10 anni di attività in Italia, Uber Black tira le somme del suo decennio tricolore: ben 13 milioni di corse, 8 mila autisti NCC e 3,6 milioni di utenti.Compie 10 anni di attività in Italia il servizio di mobilità Uber Black, operato dal autisti NCC, lanciato a Milano nel marzo 2013 e ad oggi è disponibile in altre 6 ...