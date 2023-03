Tutti i social (da Facebook a YouTube) vietati ai minori di 15 anni. Proposta di legge in Francia fa discutere: “Priorità alla tutela degli adolescenti” (Di venerdì 3 marzo 2023) In Francia è stata Proposta una nuova legge che imporrà la limitazione dell'utilizzo dei social network ai minori di 15 anni. Secondo la Proposta, i minori non potranno accedere a piattaforme come Facebook, YouTube, Snapchat, TikTok, Instagram e Twitter senza il consenso esplicito dei genitori o di chi ne fa le veci. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 3 marzo 2023) Inè statauna nuovache imporrà la limitazione dell'utilizzo deinetwork aidi 15. Secondo la, inon potranno accedere a piattaforme come, Snapchat, TikTok, Instagram e Twitter senza il consenso esplicito dei genitori o di chi ne fa le veci. L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... giuliapompili : Salvini scambia per censura una riflessione (che stanno facendo tutti i paesi occidentali) su cybersicurezza e e ap… - DanielaPaladi16 : RT @filcacisllazio: Formazione sulla #Comunicazione social media, ai dirigenti di tutti i territori della Filca Cisl Lazio. Il Segr. Gen. @… - orizzontescuola : Tutti i social (da Facebook a YouTube) vietati ai minori di 15 anni. Proposta di legge in Francia fa discutere: “Pr… - Piegheperse : RT @ferrarisergio4: Non vorrei andarmene, ma twitter vuole dobloni per un social. Io amo questo posto, ma non questa richiesta. Ho tante co… - _mamma_mia0 : @Martina04655070 @SBruganelli Purtroppo non tutti su questo social hanno la capacità di avere un dialogo con gli al… -