Tutti contro la serie tv su Lidia Poët, dopo i familiari dell'avvocata anche l'autrice del libro attacca: «Immagine distorta» (Di venerdì 3 marzo 2023) La legge di Lidia Poët è diventato un "caso". Non da tribunale, certo. Ma la serie Netflix che racconta la storia della prima avvocata italiana, vissuta dal 1855 al 1949, interpretata dall'attrice Matilda De Angelis, è da giorni al centro delle critiche. E benché la serie sia stata molto apprezzata dal pubblico, ottenendo il titolo di terza più vista sulla piattaforma, è stata invece duramente criticata non solo dai familiari di Poët, ma anche dall'autrice del volume Lidia Poët. Vita e battaglie della prima avvocata italiana, pioniera dell'emancipazione femminile (ed. Graphot, 2022), che sarà presentato domani, 4 marzo, a Diano Marina in provincia di Imperia. «L'unica parte storica è la lettura della sentenza della ...

