Tutti colpevoli. Memorandum dai primi giorni del Covid (Di venerdì 3 marzo 2023) Forse ci siamo dimenticati lo smarrimento, la confusione e le contraddizioni nell'Italia del febbraio 2020. Da #milanononsiferma all'aperitivo milanese di Zingaretti al video di Di Maio per i turisti al "Coronavirus è un'influenza". Appunti (anche) per la procura di Bergamo

