Tumori | a Joe Biden rimosso basalioma dal petto Il medico | «Non servono altre cure»

Il 16 febbraio, nell'ambito dei controlli annuali, al presidente Biden è stato prelevato del tessuto cutaneo dal petto: la biopsia ha rivelato che si trattava di un basalioma. Ad annunciarlo è stato il medico del presidente americano, Kevin O'Connor, spiegando che tutto il tessuto cancerogeno è stato rimosso con successo e non sono richieste altre cure. Il presidente aveva precedentemente rimosso tumori della pelle non melanomi prima di essere eletto.

Il 16 febbraio, nell'ambito dei controlli annuali, al Joe Biden è stato prelevato del tessuto cutaneo dal petto: la biopsia ha rivelato che si trattava di un basalioma. «Tutto ...Il presidente americano, 80 anni, è stato operato a febbraio, ma è stato annunciato solo oggi. A gennaio era toccato a sua moglie Jill ...