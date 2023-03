TS – “Possiamo ribaltarla”. Su Soulé e Iling… (Di venerdì 3 marzo 2023) 2023-03-03 01:28:46 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: La Juventus ha perso il primo atto della finale d’andata della Coppa Italia di Lega Pro. All’Allianz Stadium è il Vicenza a passare con una prodezza di Jimenez negli ultimi minuti della partita. Novanta minuti che fanno ben sperare Brambilla e tutta la società, visto che i giovani della Next Gen hanno messo in campo un’ottima prestazione e hanno saputo reagire allo sfortunato svantaggio con l’autorete di Stramaccioni. Non è bastato il gol di Iling e la prestazione superlativa di Soulé ad evitare la sconfitta, ma per il verdetto è tutto rimandato al Menti di Vicenza. Al termine della partita ha parlato Brambilla in conferenza stampa. Guarda la gallery Juve Next Gen-Vicenza: le immagini della finale di Coppa Italia Juventus Next Gen-Vicenza, le parole di Brambilla Massimo Brambilla ha ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 3 marzo 2023) 2023-03-03 01:28:46 Prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Tuttosport: La Juventus ha perso il primo atto della finale d’andata della Coppa Italia di Lega Pro. All’Allianz Stadium è il Vicenza a passare con una prodezza di Jimenez negli ultimi minuti della partita. Novanta minuti che fanno ben sperare Brambilla e tutta la società, visto che i giovani della Next Gen hanno messo in campo un’ottima prestazione e hanno saputo reagire allo sfortunato svantaggio con l’autorete di Stramaccioni. Non è bastato il gol di Iling e la prestazione superlativa diad evitare la sconfitta, ma per il verdetto è tutto rimandato al Menti di Vicenza. Al termine della partita ha parlato Brambilla in conferenza stampa. Guarda la gallery Juve Next Gen-Vicenza: le immagini della finale di Coppa Italia Juventus Next Gen-Vicenza, le parole di Brambilla Massimo Brambilla ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Conferenza stampa Brambilla: «Al ritorno possiamo ribaltarla. Iling e Soulé…» - infoitsport : Juve Next Gen-Vicenza, Brambilla ci crede: 'Possiamo ribaltarla'. Su Soulé e Iling... - infoitsport : LIVE TJ - BRAMBILLA in conferenza: 'Arrabbiato per il risultato, ma possiamo ribaltarla. Soulè e Iling si sentono p… - infoitsport : Juve NG, Brambilla: “C’è delusione ma possiamo ribaltarla al ritorno. Soulé e Iling Jr…” - Luxgraph : Juve Next Gen-Vicenza, Brambilla ci crede: 'Possiamo ribaltarla'. Su Soulé e Iling... -