(Di venerdì 3 marzo 2023) . E’ il macabro ritrovamento fatto da alcuni cittadini locali, che passeggiando sulle coste della cittadina balneare hanno purtroppo incrociato ladel mammifero, Probabilmente per il maltempo e la forte mareggiata di questi ultimi giorni, ilè stato portato sulla sabbia della costa di. Dovendo fare i conti con la sabbia e soprattutto la mancanza di aiuto umana, ilpurtroppo è perito lontano dall’acqua.sulle coste del Lazio, trovato un corpo diSulle dinamiche della morte del mammifero, saranno i veterinari a determinare le dinamiche. Non è la prima volta che i delfini si avvicinano, in maniera pericolosa, alle coste del Lazio. Questo perchè a largo, sentendo le associazioni che li ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ondanews_it : Triste scoperta a Sala Consilina. Donna trovata senza vita in casa - - Yukiworld4 : @marperlo1 @LauraPassaro3 È una triste scoperta questa ?? - SteLLavera2023 : @NientedacapireN Per la prima volta vidi quegli specchi Capii i quadri, i soprammobili ed i suoi I nostri miti mort… - Nnpr3R : @GrandeFratello parte Tavassi, si alza dopo la triste scoperta di Antonella salva e si muovono tutti dietro di lui,… -

... è facile comprenderlo, rischia di generare altra confusione e di allungare ulteriormente il... ma non ha neanche provveduto a sanare la strategica posizione rimastanel dipartimento, ...In alcuni casi siamo riusciti ad impedire questoepilogo. A tutti gli altri stiamo lavorando"...potranno prendere parte alla visita guidata 'Molti progetti un solo obiettivo' alladelle ...la verità, il padre si era anche rivolto al programma 'Chi l'ha visto' per lanciare un ... alle 18:00, è arrivato ilepilogo della vicenda con il ritrovamento del corpo della ...

Triste scoperta a Sabaudia, trovata la carcassa di un delfino spiaggiato Il Corriere della Città

Triste scoperta nel primo pomeriggio di oggi a Sala Consilina. In un’abitazione di Via Valle Mauro una 54enne è stata ritrovata senza vita. Da una prima ricostruzione si tratterebbe di un malore. Sul ...Era tutto pronto per il sogno di Diana. O almeno così pensavano tutti. Voleva laurearsi in lettere moderne e martedì scorso quel giorno era finalmente arrivato. La data della cerimonia c’era, quella d ...