Triestebookfest VII edizione | la città racconta le sue Sfumature

(Di venerdì 3 marzo 2023) L'evento, realizzato dall'associazione culturale, grazie alla co - organizzazione del Comune di Trieste e promosso in collaborazione con 40 realtà culturali, si propone di "accrescere ...

La presidente di, Loriana Ursich che condivide la direzione artistica e organizzativa del Festival insieme a Angela Del Prete, Alessandra Janousek, Anna De Marco, Lorenza Cesaratto e ...La presidente di, Loriana Ursich che condivide la direzione artistica e organizzativa del Festival insieme a Angela Del Prete, Alessandra Janousek, Anna De Marco, Lorenza Cesaratto e ...

Triestebookfest VII edizione: Trieste racconta le sue “Sfumature” Globalist.it

La settima edizione del Triestebookfest, in anteprima dal 2 al 9 marzo, è un omaggio alla città di Trieste e alle sue “Sfumature”. Il Festival Sfumature, dal 10 al 12 marzo, ha l’obiettivo di racconta ...TRIESTE - Triestebookfest ha scelto di dedicare la settima edizione del Festival proprio a Trieste e alle sue “Sfumature”, con l’obiettivo di diffondere le narrazioni della città, per accrescere la co ...