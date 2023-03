Tridico | ‘storia dell’Inps coincide con quella dello Stato Sociale’

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 3 marzo 2023) (Adnkronos) – “La storiacon la storiasociale in Italia. È una storia che ha accompagnato le più importanti trasformazioni del mondo del lavoro, del fare impresa e delle famiglie. E’ una storia che conferma l’indissolubilità di welfare e lavoro. E che scandisce l’espansione delle scelte di solidarietà”. Lo ha detto il presidente, Pasquale, intervenendo all’evento ‘L’evoluzione del welfare e del lavoro per innovare il Paese’ a Palazzo Wedekind a Roma per la celebrazione dei 125 anni, alla presenza del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. “E’ nel 1945 – ha proseguito -, alla vigilia della nascita della Costituente e del suffragio universale maschile e femminile, che viene creato il primo fondo a ...