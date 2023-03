Trichinosi | cos’è | come si riconosce e si cura l’infezione da trichinella

Leggi su dilei

(Di venerdì 3 marzo 2023) È lungo, lunghissimo l’elenco delle patologie legate all’ingestione di alimenti che possono in qualche modo avere effetti sulla salute umana. L’azione nociva per l’organismo può essere legato a diversi meccanismi. Quando lo stesso microrganismo che viene ingerito con il cibo è responsabile dei sintomi, si parla di tossinfezione alimentare. Se invece il microrganismo immesso nell’organismo con gli alimenti libera tossine che generano i sintomi, siamo nel campo delle intossicazioni alimentari. E non bisogna dimenticare che un alimento, pur non essendo contaminato, può diventare un veicolo per microorganismi con i quali è entrato in contatto, pur senza che questi si siano riprodotti al suo interno. Questo accade ad esempio in caso di contaminazione dei cibi o dell’acqua con le feci di persone malate o portatori del. È il caso ad esempio dell’epatite da virus ...