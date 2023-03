Trapani, arrestato medico per corruzione: prolungava per 50 euro la “malattia” del personale marittimo (Di venerdì 3 marzo 2023) Secondo caso di falsi certificati medici scoperto in poche ore: dopo Livorno accade a Trapani, dove i finanzieri del Comando Provinciale di Trapani, coordinati dalla Procura della Repubblica del capoluogo siciliano hanno arrestato per corruzione un medico in servizio presso la struttura sanitaria USMAF-SASN del Ministero della Salute di Trapani. Un vero e proprio blitz ... TAG24. Leggi su tag24 (Di venerdì 3 marzo 2023) Secondo caso di falsi certificati medici scoperto in poche ore: dopo Livorno accade a, dove i finanzieri del Comando Provinciale di, coordinati dalla Procura della Repubblica del capoluogo siciliano hannoperunin servizio presso la struttura sanitaria USMAF-SASN del Ministero della Salute di. Un vero e proprio blitz ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... stop_fake_news_ : Un medico arrestato per aver venduto certificati di malattia ai marittimi di Trapani: AGI - Arrestato in flagranza… - Piergiulio58 : Un medico arrestato per aver venduto certificati di malattia ai marittimi di Trapani. Il professionista è stato col… - Bruna71347573 : RT @GDF: #GDF #Trapani Arrestato in flagranza medico per corruzione. Intascava denaro per far superare visite e rilasciare certificazioni.… - Luc1396 : RT @reportdifesa: TRAPANI. Ottenere il prolungamento di uno stato di malattia non era un problema e non richiedeva nemmeno l’esecuzione di… - reportdifesa : TRAPANI. Ottenere il prolungamento di uno stato di malattia non era un problema e non richiedeva nemmeno l’esecuzio… -