Tragico incidente a Locatello: muore un uomo (Di venerdì 3 marzo 2023) Locatello. Un uomo di 70 anni ha perso la vita poco dopo mezzogiorno di venerdì 3 marzo dopo un incidente stradale avvenuto a Locatello, in Valle Imagna. La tragedia si è consumata in via Coegia, nell’omonima frazione. La dinamica è ancora da chiarire: le prime informazioni parlano di un mezzo finito fuori strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi a bordo di ambulanza ed elicottero, ma tutto è stato vano. Leggi su bergamonews (Di venerdì 3 marzo 2023). Undi 70 anni ha perso la vita poco dopo mezzogiorno di venerdì 3 marzo dopo unstradale avvenuto a, in Valle Imagna. La tragedia si è consumata in via Coegia, nell’omonima frazione. La dinamica è ancora da chiarire: le prime informazioni parlano di un mezzo finito fuori strada. Sul posto sono intervenuti i soccorsi a bordo di ambulanza ed elicottero, ma tutto è stato vano.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FratellidItalia : ?? Esprimiamo profondo dolore per le vittime e massima vicinanza al popolo greco per il tragico incidente ferroviari… - stefano1_s : RT @GiovanniPaglia: “Quando succede qualcosa di così tragico, non si può andare avanti come se nulla fosse”: con queste parole si è dimesso… - DanieleDann1 : ?? #Grecia: Manifestazion di protesta si sono tenute ad #Atene e #Salonicco dopo il tragico incidente ferroviario ch… - AlBobbins : RT @GiovanniPaglia: “Quando succede qualcosa di così tragico, non si può andare avanti come se nulla fosse”: con queste parole si è dimesso… - avespartacus : RT @Agenzia_Ansa: Il bilancio del tragico incidente ferroviario di Tebi presso Larissa, in Grecia, è salito a 57 morti secondo il capo dei… -