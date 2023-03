Tragedia nel napoletano, Giovanni cade da impalcatura e muore (Di venerdì 3 marzo 2023) Un operaio di 38 anni è deceduto nel pomeriggio di ieri, giovedì 2 marzo, a seguito di un incidente sul lavoro a Palma Campania, in provincia di Napoli. Tragedia nel napoletano, Giovanni cada da impalcatura e muore La vittima risponde al nome di Giovanni Ruggiero, originario di Sarno (Salerno) ma residente a Poggiomarino. Il 38enne L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 3 marzo 2023) Un operaio di 38 anni è deceduto nel pomeriggio di ieri, giovedì 2 marzo, a seguito di un incidente sul lavoro a Palma Campania, in provincia di Napoli.nelcada daLa vittima risponde al nome diRuggiero, originario di Sarno (Salerno) ma residente a Poggiomarino. Il 38enne L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

