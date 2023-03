Tragedia negli uffici del Senato | si è tolto la vita | Astorre Pd il segretario del Lazio

(Di venerdì 3 marzo 2023) Ilre del Pd Brunoè stato trovato morto in uno deglidela palazzo Cenci. Aveva 59 anni. Si ipotizza che il politico si sia suicidato. La Procura di Roma ha avviato, come ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... convivioblog : @annaguaita Ho visto recentemente , in un museo di scienza californiano, un documentario su come fanno funzionare i… - ivana_Savona : RT @DaniaFalzolgher: tenta di limitarne l’operatività con pratiche illegittime e discriminatorie. Quello che è accaduto negli ultimi 7 ann… - rsesenna : @la_kuzzo Purtroppo e stata una tragedia ma che dobbiamo metterci la fascia bianca mi sembra eccessivo. Le@ricordo… - 75Ginny : Morto il parlamentare Bruno Astorre, tragedia negli uffici del Senato - italiacentrale : Stiamo arrivando a livelli… -

Il senatore del Pd Bruno Astorre è stato trovato morto in uno degli uffici del Senato a palazzo Cenci. Aveva 59 anni. Si ipotizza che il politico si sia suicidato. La Procura di Roma ha avviato, come ...... il proprio vivissimo cordoglio per le vittime di questa immanedel mare, avvenuta sulle ...occhi abbiamo tutti le terribili scene di corpi inanimati e spiaggiati dalle onde, dove ...anni '80, l'esperienza musicale si amplia ulteriormente con un tipo di collaborazione non ... una nuova opera artistica dove il compositore rivisita ladi Euripide mettendo insieme forme ...

Morto il parlamentare Bruno Astorre, tragedia negli uffici del Senato Il Riformista

Le immagini del palazzo che ospita alcuni uffici del Senato, accanto a palazzo Madama, dove si sarebbe tolto la vita il senatore del Pd Bruno Astorre.Tragedia a Melzo dove una donna è stata travolta da un treno nei pressi della stazione, sulla linea Treviglio-Pioltello.