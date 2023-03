Tragedia al Senato: il senatore Pd Bruno Astorre muore suicida. Le reazioni dei politici (Di venerdì 3 marzo 2023) Il primo a parlare di suicidio in relazione alla morte del Senatore del Pd Bruno Astorre è stato il suo collega Claudio Borghi: “Sconvolto dalla notizia del suicidio del collega Senatore Bruno Astorre”, ha scritto il leghista su Twitter. Una voce che non ha trovato conferme ufficiali ma che al momento è l’ipotesi prevalente nel racconto della tragica notizia: sono ancora in corso gli accertamenti della polizia scientifica all’interno degli uffici del Senato a Palazzo Cenci, ma da alcune testimonianze sembrerebbe che si sia lanciato da una finestra al quarto piano che affaccia su un cortile interno Già qualche giorno fa, secondo alcune indiscrezioni, citate dal Corriere della città, avrebbe tentato il suicidio, senza però riuscirci. Astorre era stato ... Leggi su tpi (Di venerdì 3 marzo 2023) Il primo a parlare di suicidio in relazione alla morte delre del Pdè stato il suo collega Claudio Borghi: “Sconvolto dalla notizia del suicidio del collegare”, ha scritto il leghista su Twitter. Una voce che non ha trovato conferme ufficiali ma che al momento è l’ipotesi prevalente nel racconto della tragica notizia: sono ancora in corso gli accertamenti della polizia scientifica all’interno degli uffici dela Palazzo Cenci, ma da alcune testimonianze sembrerebbe che si sia lanciato da una finestra al quarto piano che affaccia su un cortile interno Già qualche giorno fa, secondo alcune indiscrezioni, citate dal Corriere della città, avrebbe tentato il suicidio, senza però riuscirci.era stato ...

