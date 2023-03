Tragedia al Senato: il dem Bruno Astorre morto in ufficio. Emerge l’ipotesi suicidio. Aveva 60 anni (Di venerdì 3 marzo 2023) Una Tragedia si è consumata all’interno del Senato: il Senatore Pd Bruno Astorre è morto mentre si trovava negli uffici di Palazzo Cenci. Secondo quanto emerso Astorre, attualmente segretario regionale dem del Lazio, si sarebbe suicidato lanciandosi da una finestra. Il Senatore era nato nel 1963 e avrebbe compiuto 60 anni tra pochi giorni: l’11 marzo. «Rimango attonito alla tragica notizia della morte di Bruno Astorre. Non riesco a trovare parole di fronte ad un simile dramma. C’è il silenzio. C’è la preghiera. L’abbraccio ai suoi cari», ha scritto su Twitter Enrico Letta. Sul posto la polizia e il segretario generale di Palazzo Madama Subito dopo la Tragedia, della quale per ora non ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 3 marzo 2023) Unasi è consumata all’interno del: ilre Pdmentre si trovava negli uffici di Palazzo Cenci. Secondo quanto emerso, attualmente segretario regionale dem del Lazio, si sarebbe suicidato lanciandosi da una finestra. Ilre era nato nel 1963 e avrebbe compiuto 60tra pochi giorni: l’11 marzo. «Rimango attonito alla tragica notizia della morte di. Non riesco a trovare parole di fronte ad un simile dramma. C’è il silenzio. C’è la preghiera. L’abbraccio ai suoi cari», ha scritto su Twitter Enrico Letta. Sul posto la polizia e il segretario generale di Palazzo Madama Subito dopo la, della quale per ora non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SecolodItalia1 : Tragedia al Senato: il dem Bruno Astorre morto in ufficio. Emerge l’ipotesi suicidio. Aveva 60 anni… - EnricoFaraboll1 : ? ULTIMO MINUTO - Trovato morto al Senato: addio al politico italiano, è morto improvvisamente ??… - Masssimilianoo : Bruno Astorre morto in Senato, il parlamentare Pd aveva quasi 60 anni: tragedia in un ufficio a Palazzo Cenci… - mister_mister_w : RT @Evariste_Gal0is: Abbiamo un ministro dell'interno che scarica la responsabilità sui morti. I presidenti di Camera e Senato non pervenut… - Niko_VI : Sempre una tragedia! #nessunacorrelazione #karma -