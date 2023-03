Tragedia a Telese Terme | trovato il corpo senza vita di un 46enne

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 3 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) –questa mattina ain Via Nazionale. Riildi un uomo, un, imprenditore. Stando a una prima ricostruzione, pare che la causa del decesso possa essere riconducibile a un malore ma si sta indagando per chiarire l’esatto motivo che ha condotto l’uomo alla morte. Sul posto i Carabinieri della stazione diCompagnia di Cerreto Sannita e il medico legale di turno. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Anteprima24.it.