Traffico Roma del 03-03-2023 ore 18 | 00

Luceverde Roma Buonasera Bentrovati in redazione Sonia cerquetani sulla A1 Roma Napoli si registra Ancora no coda di 7 km tra il bivio per la A24 e Valmontone verso Napoli la coda si è formata Per consentire l'atterraggio dell'elisoccorso a causa di un malore XXIII consiglio di uscire a San Cesareo percorrere la Casilina e rientrare in A1 a Valmontone ed è un incidente a provoca sulla tangenziale est dalla Nomentana alla Salaria verso lo stadio Olimpico firma per Traffico verso San Giovanni da Corso di Francia alla Salaria è ancora per incidente code su via di Boccea altezza via della Storta e invece il Traffico intenso provocare code sulle percorso Urbano della A24 Teramo da Fiorentini a Tor Cervara in uscita da Roma ed è ancora file lungo la carreggiata interna raccordo anulare tra Cassia Veientana

MarcoFattorini : Nell'anniversario dell'invasione dell'Ucraina sarebbe bello poter manifestare per la pace davanti all'ambasciata ru… - VAIstradeanas : 17:50 #SS7 Traffico da Colli Albani a Piazza dei Re di Roma.Velocità:10Km/h - LuceverdeRoma : ??? #Roma #Incidente - viale Regina Margherita ?????? #Traffico rallentato tra via Nomentana e via Savoia ? Le line… - LuceverdeRoma : ? #Roma #Incidente - via del Tritone ?????? traffico rallentato altezza Via Poli #Luceverde #Lazio - VAIstradeanas : 17:26 #SS7 Traffico da Piazza dei Re di Roma a Colli Albani.Velocità:10Km/h