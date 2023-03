Traffico Roma del 03-03-2023 ore 13 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 3 marzo 2023) LuceverdeBentrovati dalla redazione nel centro diin pieno svolgimento una manifestazione con corteo partito questa mattina da Piazza della Repubblica con destinazione finale intorno alle 14 in Piazza San Giovanni durante la manifestazione deviazioni per numerose linee bus e per i tram 5 14 e anche ripercussioni diin via del Foro Italicoin coda tra le uscite per Corso di Francia via Salaria direzione San Giovanni trafficata via Cassia Tomba di Nerone via di Grottarossa Verso il raccordo anulare in zona Porta Portese la polizia locale segnale incidente in via Girolamo Induno E possibili rallentamenti facciamo il raccordo anulare in carreggiata esterna si sta in coda per lavori tra gli svincoli Pontina e Ardeatina per il trasporto pubblico ricordiamo la modifica della linea tram 19 Attiva ...