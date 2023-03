Traffico Roma del 03-03-2023 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 3 marzo 2023) Luceverdeda Simone cercherà Buongiorno e Bentrovati questa mattina più intenso ilin centro per un corteo da Piazza della Repubblica a verso San Giovanni le strade chiuse via Cavour di Santa Maria Maggiore via Merulana e Viale Manzoni modifiche nella trasporto pubblico con possibili deviazioni per numerose linee bus e per i tram 5:14 in zona chiuso viale Giulio Cesare per una cerimonia rallentamenti nelle vie circostanti in via dei Monti di Primavalle attenzione un incidente sulla tangenziale intanto rallentamenti eintenso tra Francia e la Salaria direzione Batteria Nomentana con questo per il momento è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità