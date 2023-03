Traffico Roma del 03-03-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 3 marzo 2023) LuceverdeBuongiorno da Simona Cerchiara tra la via Trionfale la galleria Giovanni XXIII per cui in zona Montemario questa mattina a disagio a causa di un incidente in via dell’Acquedotto del Peschiera incidente Comunque ora risolto ancora intenso ilsulla Cassia è lungo la via Flaminia entrando asulla tangenzialein diminuzione all’altezza della via Salaria si tratta di rallentamenti verso Tor di Quinto e lo stadio corteo in centro tra Piazza della Repubblica a via Cavour Santa Maria Maggiore a te se 5000 persone temporanea chiusura ale modifiche al trasporto pubblico mentre è alla più Tuscolano un incidente in Piazza Cantù possibili disagi sulla via Tuscolana sulla via del mare Un incidente tra l’euro e Tor di Valle in uscita dain via di ...