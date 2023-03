Traffico Roma del 03-03-2023 ore 08:00 (Di venerdì 3 marzo 2023) Luceverde Roma da Simona cerchiare una buona giornata sulla via trionfale incolonnamenti zona Ottavia sulla Cassia due i tratti in coda tra la storta e la Giustiniana è all’altezza di Grottarossa via Flaminia code tra il raccordo anulare Corso Francia mentre sulla Salaria file all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe sulla tangenziale incolonnamenti altezza Salaria direzione Tor di Quinto sul tratto Urbano tra le menti da Viale Togliatti alla tangenziale sul Raccordo Anulare coda all’altezza dell’autostrada per Napoli tutto questo in carreggiata interna direzione Appia dalle 9 corteo da Piazza della Repubblica a San Giovanni chiusura al Traffico e deviazioni per i tram 514 con questo per il momento è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale di Roma Capitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitĂ Roma Leggi su romadailynews (Di venerdì 3 marzo 2023) Luceverdeda Simona cerchiare una buona giornata sulla via trionfale incolonnamenti zona Ottavia sulla Cassia due i tratti in coda tra la storta e la Giustiniana è all’altezza di Grottarossa via Flaminia code tra il raccordo anulare Corso Francia mentre sulla Salaria file all’altezza dell’aeroporto dell’Urbe sulla tangenziale incolonnamenti altezza Salaria direzione Tor di Quinto sul tratto Urbano tra le menti da Viale Togliatti alla tangenziale sul Raccordo Anulare coda all’altezza dell’autostrada per Napoli tutto questo in carreggiata interna direzione Appia dalle 9 corteo da Piazza della Repubblica a San Giovanni chiusura ale deviazioni per i tram 514 con questo per il momento è tutto un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilitĂ

