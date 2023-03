Tra aumenti e arretrati: a quanto ammontano le pensioni di marzo 2023 (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma – Con la pensione di marzo arrivano gli aumenti per la rivalutazione degli assegni superiori a quattro volte il trattamento minimo. Per chiunque abbia un assegno mensile superiore a 2.101,53 euro mensili scattano quindi gli incrementi previsti dalla legge di Bilancio, con percentuali di rivalutazione diverse in base all’importo percepito. Gli aumenti sono già arrivati, sin da gennaio, per le pensioni per cui la rivalutazione era almeno al 100%, ovvero quelli fino a quattro volte il trattamento minimo. Ora, invece, scattano anche per gli assegni più alti. Inoltre, per chi riceverà da adesso gli aumenti, a marzo arriveranno anche gli arretrati dei primi due mesi del 2023. I pensionati, quindi, si troveranno importi diversi sul cedolino rispetto al ... Leggi su ilfaroonline (Di venerdì 3 marzo 2023) Roma – Con la pensione diarrivano gliper la rivalutazione degli assegni superiori a quattro volte il trattamento minimo. Per chiunque abbia un assegno mensile superiore a 2.101,53 euro mensili scattano quindi gli incrementi previsti dalla legge di Bilancio, con percentuali di rivalutazione diverse in base all’importo percepito. Glisono già arrivati, sin da gennaio, per leper cui la rivalutazione era almeno al 100%, ovvero quelli fino a quattro volte il trattamento minimo. Ora, invece, scattano anche per gli assegni più alti. Inoltre, per chi riceverà da adesso gli, aarriveranno anche glidei primi due mesi del. I pensionati, quindi, si troveranno importi diversi sul cedolino rispetto al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PellegriniLuisa : @dassste Non sbagli. Tra l'altro finora tutte le volte che andavo al supermercato trovavo la merce aumentata di poc… - Gazzettino : Venezia lido, aumenti tra il 4 e il 6% per le capanne: ma più sconti per clienti abituali e residenti. La prima fil… - GiTufano69 : @TMit_news @CalcioFinanza Si ma sottolineate anche che tra la IV (Juve... che comunque ha beneficiato di circa 800… - CelluraMaria : @matteosalvinimi Non ho capito.che aumento ho avuto. Dal 2012 la signora Fornero ha bloccato gli aumenti a chi perc… - Margh4Gramaglia : @NicolaIndelica6 @GiorgiaMeloni @narendramodi Secondo errore aver tolto l'apprendistato. Per imparare un mestiere… -