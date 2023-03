Totti – Blasi, altro che tregua: la battaglia si sposta in Tribunale | Cosa chiede la conduttrice (Di venerdì 3 marzo 2023) La separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi approderà presto in Tribunale: nonostante gli sforzi degli avvocati non sarà consensuale. Negli ultimi mesi la vicenda della famiglia Totti – Blasi ha infuocato la cronaca rosa e ha convogliato l’attenzione del pubblico su alcuni dettagli “importanti” del rapporto tra i due. Tra i dettagli “importanti”, soprattutto a livello economico, ci sono le decine di borse e un centinaio di paia di scarpe che sono prima spariti dalla villa della coppia e poi sono riapparsi miracolosamente in un garage. Ilary e Totti non hanno raggiunto la separazione consensuale – Collage da Instagram – Grantennistoscana.itL’Arsenio Lupin della coppia è stato Totti, il quale ha deciso di sottrarre alla moglie alcuni dei suoi beni più preziosi nel ... Leggi su grantennistoscana (Di venerdì 3 marzo 2023) La separazione tra Francescoe Ilaryapproderà presto in: nonostante gli sforzi degli avvocati non sarà consensuale. Negli ultimi mesi la vicenda della famigliaha infuocato la cronaca rosa e ha convogliato l’attenzione del pubblico su alcuni dettagli “importanti” del rapporto tra i due. Tra i dettagli “importanti”, soprattutto a livello economico, ci sono le decine di borse e un centinaio di paia di scarpe che sono prima spariti dalla villa della coppia e poi sono riapparsi miracolosamente in un garage. Ilary enon hanno raggiunto la separazione consensuale – Collage da Instagram – Grantennistoscana.itL’Arsenio Lupin della coppia è stato, il quale ha deciso di sottrarre alla moglie alcuni dei suoi beni più preziosi nel ...

