Torta alla marmellata | veloce e incredibilmente golosa

Leggi su donnaup

(Di venerdì 3 marzo 2023) Questaè a base di soli ingredienti sani e genuini, sempre disponibili in dispensa e in frigorifero. Quando un leggero languorino vi chiama e il desiderio di un po’ di dolcezza vi assale, mettetevi in postazione e realizzatela per togliervi uno sfizio senza appesantirvi. Non contiene burro, ma olio, è digeribile, soffice e delicata. Potete farcirla con la confettura che preferite o che avete a disposizione: albicocche, pesca, limone, frutti di bosco, ma quella che meglio si accorda con le note aromatiche dell’impasto, resta ladi prugne, per quel suo retrogusto leggermente acidulo che appaga il palato. Cuoce in due tempi diversi: una parte di impasto va infornato prima, per poi essere ricoperto e infornato per una seconda volta. Solo così eviterete che la ...