Torre del Greco, prova ad abusare dell’ex per vendicarsi: arrestato (Di venerdì 3 marzo 2023) Non si arrende alla fine della relazione, continua a cercare la sua ex, a desiderarla, a pretenderla solo per sé come se fosse un oggetto nelle sue disponibilità. Al punto, poi, da minacciarla con un coltello pretendendo un rapporto sessuale. E così è finito in manette un 57enne di Torre del Greco dopo l’intervento dei L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di venerdì 3 marzo 2023) Non si arrende alla fine della relazione, continua a cercare la sua ex, a desiderarla, a pretenderla solo per sé come se fosse un oggetto nelle sue disponibilità. Al punto, poi, da minacciarla con un coltello pretendendo un rapporto sessuale. E così è finito in manette un 57enne dideldopo l’intervento dei L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gioalbarosa : <- di bassa statura ! Con l’occasione, segnalo che Questa Torre NON è quella che dà il nome alla piazza : con tutta… - lukealb : Pisa, scavi romani di piazza Andrea del Sarto (I secolo d.C.). Ritrovate suppellettili antiche, monete e una testa… - gioalbarosa : #Roma - Area Sacra di Torre Argentina (part.) La TORRE del PAPITTO, com’è e come era l’edificio medievale prima… - offertedi_oggi : ?? Fiocco Nascita Bimba in Tulle Rosa con nome personalizzato ricamato ?? A 21,99€ ?? - SuperOfferteXyz : ?? Fiocco Nascita Bimba in Tulle Rosa con nome personalizzato ricamato ?? A 21,99€ ?? -