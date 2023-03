Torna “LOL” con Frassica, Luca e Paolo e Capatonda disturbatore (Di venerdì 3 marzo 2023) Arriva il 9 marzo su Prime Video la terza stagione di "LOL: Chi ride è fuori", con i nuovi concorrenti Herbert Ballerina, Fabio Balsamo, Luca Bizzarri, Cristiano Caccamo, Paolo Cevoli, Marta Filippi, Nino Frassica, Paolo Kessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi. Si sfideranno nella gara per far ridere gli altri comici, mentre il conduttore-arbitro Fedez insieme a Frank Matano vigilerà su ogni loro risata. E il disturbatore ufficiale di quest'anno sarà Maccio Capatonda, vincitore della seconda edizione.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2023/03/Torna-LOL-con-Frassica-Luca-e-Paolo-e-Capatonda-disturbatore.mp4"/videoLOL è diviso in ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 3 marzo 2023) Arriva il 9 marzo su Prime Video la terza stagione di "LOL: Chi ride è fuori", con i nuovi concorrenti Herbert Ballerina, Fabio Balsamo,Bizzarri, Cristiano Caccamo,Cevoli, Marta Filippi, NinoKessisoglu, Brenda Lodigiani e Marina Massironi. Si sfideranno nella gara per far ridere gli altri comici, mentre il conduttore-arbitro Fedez insieme a Frank Matano vigilerà su ogni loro risata. E ilufficiale di quest'anno sarà Maccio, vincitore della seconda edizione.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2023/03/-LOL-con--e--e-.mp4"/videoLOL è diviso in ...

