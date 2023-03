Torna la 'Festa Dèi Camminanti' a Vicopisano (Di venerdì 3 marzo 2023) Anteprima il 24 e poi tanti eventi il 25 e il 26 marzo. Dalle escursioni sul Monte Pisano al Capodanno Pisano in Verruca Leggi su lanazione (Di venerdì 3 marzo 2023) Anteprima il 24 e poi tanti eventi il 25 e il 26 marzo. Dalle escursioni sul Monte Pisano al Capodanno Pisano in Verruca

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TeleBoario : Dopo la fiaccolata con migliaia di persone tornano le bancarelle per la festa dedicata al Beato Innocenzo, fra dev… - AGR_web : Il 27 e 28 maggio torna la 'Festa del libro' di Ostia Sono state annunciate le date della prossima Festa del libro… - StigmabaseF : [IT] La Meloni torna a promuovere la truffa 'gender': In un'intervista rilasciata a Grazia in occasione della Festa… - CNAFerrara : ???????????????????????? ?????????????? ??'?? ?????????? ?????? ???? ??????????` ?????????? ???????????! In occasione della Festa della Donna torna l'appuntamen… - Pozzuoli21 : Da domani torna la “Festa del Cioccolato” in piazza -